"MYLOVE!" è il nuovo singolo di Sixpm, Rose Villain, Ernia e gli SLF

Il producer multiplatino Sixpm esce con il secondo singolo ufficiale, insieme a Rose Villain, Ernia e gli SLF: MYLOVE!. Una fusione di rap, pop, e qualche scelta coraggiosa ma convincente. Dietro questo e molti altri successi di Rose Villain, ci sono l'estro e l'intuito del marito Sixpm, che ormai da diversi anni accompagna e sostiene la cantante in tutte le sue scelte musicali. Uscito per Capitol Records Italy e prodotto insieme a Ludovico Marino, il brano è emblema di tutto ciò che sta funzionando nel panorama internazionale in questo momento: una fusione di urban e pop e l'azzardo di utilizzare la lingua napoletana. Una scelta coraggiosa, che è anche un omaggio alle radici partenopee di Sixpm.











A introdurre il tutto una strofa rap old school di Ernia, tra i nomi più forti della scena (lo stesso Sixpm si è già occupato della direzione artistica del suo disco Io Non Ho Paura). MYLOVE! parla di un amore passionale e tumultuoso anche nelle rime della crew SLF, dove MV Killa, Yung Snapp, Lele Blade e Vale Lambo incalzano a ritmo hip hop e chiudono con un tocco di romanticismo. La canzone è nata per gioco in studio, durante una sessione con Rose ed Ernia a cui il producer ha deciso di affiancare gli SLF, dei quali è grande fan.

Sixpm è al lavoro anche su altri fronti, infatti nelle scorse settimane si è intuito il suo coinvolgimento nel prossimo lavoro di Guè Pequeno e non solo. Inoltre, nel suo curriculum ci sono collaborazioni con tutti i più grandi nomi degli ultimi anni: Salmo, Marracash, Jovanotti, Elisa, e Tony Effe.