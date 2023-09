Negramaro feat. Fabri Fibra

I Negramaro tornano, in tandem con Fabri Fibra per proporci un nuovo singolo: “Fino al giorno nuovo”.

Primo estratto dall’ultimo album della band, in uscita nel 2024, il pezzo è la sintesi di un’intesa artistica evidente in cui le parole di Fabri «Sono solo uno tra i tanti / Sono solo un uomo e scoppio / Se non c’è uno scopo soffoco se resto sotto», descrivono la premessa di una condizione esistenziale tormentata che trova il suo sfogo nel ritornello liberatorio affidato alla voce di Giuliano.









“Fino al giorno nuovo” esce alla vigilia dei tre concerti in programma all’Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre, dopo i sold out dei live estivi alle Terme di Caracalla e al Teatro Greco di Siracusa e la grande festa di N20 Back Home realizzata nell’inedita location dell’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina per festeggiare i loro 20 anni di carriera.

Una carriera che è conseguenza di un’amicizia straordinaria e di un sodalizio musicale nato fra i banchi dell’Università per poi resistere indenne o addirittura rafforzarsi nonostante il trascorrere del tempo.

Il loro un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album in studio, 1 album live, 1 greatest hits e ben 2 docu-film.