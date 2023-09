Cos'è il mind wandering?

Nella storia dei tormentoni estivi abbiamo spesso assistito ad una competizione che faceva presumere chi sarebbe stato il vincitore già ad inizio stagione. Quest'anno invece, la sfida è stata molto agguerrita ed è stato difficile stabilire il vincitore. Da Paola e Chiara al trio Fedez, Annalisa, Articolo 31, Marco Mengoni ed Elodie, The Kolors. Ma perché alcune canzoni rimangono nella mente più di altre?



Di solito, il tormentone riaffiora alla mente in momenti precisi e si parla di “mind wandering”, ossia quando la mente è libera di vagare perchè impegnata in attività che non richiedono una particolare attenzione oppure quando al contrario ci si deve concentrare per svolgere compiti di particolare difficoltà. Nell'ultimo caso la canzone rappresenta una via di fuga per staccare la spina e alleggerirsi.

Sappiamo che la musica possiede un grande potere emotivo e un tormentone che ci gira in testa mette in evidenza il fatto che questa canzone è sicuramente legata alle sensazioni che ci evoca. Inoltre, quando si è particolarmente felici è molto più facile che il tormentone venga in mente creando una sorta di circolo vizioso per cui il brano rimanga ancora più impresso nel cervello. Quindi si tratta di una strada a doppio senso: il tormentone fa scaturire un'emozione positiva, ma dall'altro lato anche un'emozione positiva può far scattare la voglia di canticchiare il tormentone.