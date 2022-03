Plastica contro libri

Oggi ce ne andiamo a Taranto dove c'è una libreria che regala libri a tutti coloro che portano rifiuti riciclabili in plastica o lattine.









In realtà questa è sola una delle tante iniziative volte a sensibilizzare i tarantini nei confronti della raccolta differenziata promosse dall'associazione Pasticaqquà e il gruppo sportivo della polizia locale. I cittadini sono invitati a consegnare bottiglie, flaconi in plastica e lattine a questa libreria a cielo aperto che si trova nel parco cimino visitabile due volte al mese. Coloro che consegneranno almeno dieci pezzi potranno poi scegliere un libro tra un gran numero di testi a disposizione. Il vantaggio evidente è doppio, da una parte si ricicla e dall'altra si dona nuova vita a libri che altrimenti andrebbero al macero. La plastica è una sorta di moneta per acquistare libri e lasciare circolare la cultura e il piacere della lettura.