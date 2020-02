Promemoria: Don't forget San Valentino!

San Valentino si sta avvicinando e ci sono buone probabilità che lui... si dimentichi! Le donne devono essere consapevoli di questo. Può sembrare un clichè ma è una realtà. I mariti, i fidanzati, a volte anche gli amanti si scordano di questa ricorrenza.

Ecco i tre motivi per cui gli uomini dimenticano San Valentino:

1. Perché anche i suoi cari amici lo dimenticano

Le donne parlano di San Valentino nei giorni precedenti a ridosso del 14 febbraio. Discutono i piani con le amiche e speculano su quali sorprese potrebbero essere in serbo. Gli uomini, tuttavia, sono fortunati se anche uno degli amici solleva l'argomento! perché in verità, come per molte altre cose, hanno bisogno di qualcuno che glielo ricordi. Gli uomini dimenticano San Valentino per lo stesso motivo per cui gli uomini discutono di molte questioni relazionali: manca una rete di supporto per ricordarci della sua importanza. L'evento semplicemente non viene mai citato in una conversazione fino a quando non viene sollevato dalle amiche di sesso opposto ... il giorno dopo. Too late!





2. Perché siamo stanchi di cercare situazioni romantiche.

Nelle prime settimane di una relazione, gli uomini vanno pianificando sorprese romantiche ad oltranza. Nel fare ciò, contraddicono la nostra natura (vedi motivo n. 3), ma la concorrenza li spinge a persistere. Sanno che ci sono molti altri uomini che aspettano di prendere il loroposto, nel caso il corteggiamento fallisse. E vinciamo in amore proprio mentre si esaurisce l'energia, e così smettiamo di fare tutte quelle cose meravigliose che hanno fatto innamorare una ragazza di noi, lasciandola a chiedersi: "Perché non ricorda più San Valentino?"





3. Perché gli uomini ancora tengono le emozioni "sotto controllo"

Le mostrano solo se sono provocati. Insomma fanno ancora un po' i "duri". Quando si tratta di San Valentino, la festa più sentimentale, gli uomini sono soggetti a due forze opposte: istinti genetici che dicono di "rialzarsi" e resistere, e istinti sociali che dicono di mettersi al telefono e chiamare il fiorista. I neuroni iniziano a funzionare male, il cervello si spegne e ... dimenticano San Valentino.

Insomma, i sentimenti ci sono, ma devono essere innescati. Quindi, cari uomini, ve lo ricordiamo noi: il 14 febbraio è San Valentino. Don't forget!