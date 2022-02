Purple Disco Machine e Sophie And The Giants – “In the Dark”

Una rinnovata collaborazione tra i due artisti, Purple Disco Machine e Sophie And The Giants, che dopo il successo di "Hypnotize" tornano con un nuovo singolo intitolato "In The Dark". Un connubio perfetto che mette insieme la produzione funk tipica del sound di Purple Disco Machine e la voce accattivante di Sophie.

Una storia d'amore finita male che porta con se emozioni contrastanti al limite della disperazione e un video ambientato a Berlino Est. E' una notte piovosa e ad accompagnare questo amore travagliato c'è una trama di spionaggio e inganno.









Il singolo che anticipa l'album "Exotica Deluxe" in uscita il 4 marzo, puoi ascoltarlo su Radio San Marino!

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - In The Dark