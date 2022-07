Lettura 1'

Quentin Tarantino noto per aver scritto e diretto alcuni cult senza tempo come "Le Iene", "Pulp fiction", "Jackie Brown". Considerato il maestro del cinema, un vero appassionato della settima arte, che elargisce spesso consigli per i cinefili tra b-movie e cinema d'autore. Quello che nessuno immaginava è che Il film maker ha anche una passione segreta per "Peppa Pig". Infatti in una recente intervista alla rivista Empire ha parlato dei programmi tv e dei film che guarda insieme a suo figlio di due anni Leo, elogiando il cartone animato: "Posso dire di aver guardato davvero tanti episodi di Peppa Pig".









"Considero il prodotto d’importazione britannica più grande dell’ultimo decennio". Mentre è attesa per ottobre l'uscita del nuovo libro di Tarantino, "Cinema Speculation", il 2 luglio è intanto diventato nuovamente padre, dando il benvenuto alla seconda figlia avuta dalla cantante israeliana Daniella Pick. Intanto il regista sta cercando di far avvicinare il primo figlio al cinema. Nell'intervista al mensile sul mondo del cinema ha raccontato che finora è riuscito a vedere con il bambino solo "Cattivissimo Me 2".