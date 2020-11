Sneakers Lidl: perchè tanto interesse?

Questa settimana c'è stato qualcosa che ha occupato le bacheche social molto di più delle notizie relative alla pandemia in corso: le nuove sneakers Lidl! Sembra un paradosso, ma così è stato, in poche ore sono andate a ruba in tutti i punti vendita dello stivale.

Messe in vendita a 12 euro e 99 centesimi, nel giro di una mattinata sono andate sold out, per ritrovarle poco dopo sui principali siti di reselling anche ad un prezzo di 2500 euro.

Ovviamente si tratta di un'operazione di marketing, evidentemente riuscita, tanto che ancora oggi continua la caccia al meme più divertente. Guarda la nostra gallery e trova il tuo preferito!