The Chainsmokers: a distanza di due anni ritorna il duo dance

Se ti stai chiedendo che fine avessero fatto The Chainsmokers negli ultimi due anni, sappi che la band era impegnata non solo nella registrazione del suo quarto album, ma anche in altre iniziative imprenditoriali e nella loro compagnia di produzione di Film e Tv, “Kick the Habit”. Ora tornano con un nuovo singolo "High", molto travolgente e che anticipa il progetto discografico in uscita nei prossimi mesi.









La canzone viene presentata dai due producer multiplatino, Alex e Andrew: "La canzone, raccontano, cattura perfettamente lo spirito delle relazioni di oggi, le distanze che siamo disposti a percorrere per coloro che amiamo e le bugie che raccontiamo a noi stessi per proseguire infelicemente. Tuttavia, alla base di questo testo oscuro e apparentemente battagliero, c’è la celebrazione del fatto che alla fine del giorno nessuno di noi ascolta mai i consigli che ci vengono dati, facciamo semplicemente ciò che ci fa stare meglio ripetendoci che questa volta sarà diverso".

Il video è accompagnato da scenari surreali in cui si rincorre l'amore che sembra però fluttuare lontano...

The Chainsmokers - High