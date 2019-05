Ultimo ancora re con Colpa delle favole

(ANSA) - Ultimo, con il suo nuovo album Colpa delle favole, rimane saldo in vetta alla classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana, dove si trovano anche due suoi precedenti album: Peter Pan in settima posizione e Pianeti al quindicesimo posto. Due new entry al secondo e terzo posto. Sul secondo gradino arriva Daniele Silvestri con il suo nuovo lavoro La Terra sotto i piedi, davanti a Clementino e al suo Tarantelle.





Scivola dalla terza alla quarta posizione la 17enne americana Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?. Risale di sei posizioni, ed è quinto anche sulla spinta del tour nei palazzetti che lo vede protagonista in queste settimane, Marco Mengoni con Atlantico. Salmo è sesto con Playlist. Ottava posizione per Rkomi con Dove gli occhi non arrivano. Stabile Coez al nono posto con E' sempre bello.



Chiude la classifica Ligabue , che riporta Start nella top ten. Tra i singoli resta al primo posto Charlie Charles con Calipso (with Dardust), mentre tra i vinili torna in vetta Bohemian Rhapsody dei Queen.