Vasco Rossi & Non Stop Live 2019

Grande attesa per il “NonStopLive 2019” , il tour di Vasco Rossi che dopo la data zero del 27 maggio a Lignano Sabbiadoro, toccherà anche Milano (1 giugno) e Cagliari (18 e 19 giugno).

Tema principale di questo nuovo tour è l’esclusione, un modo per toccare l’attualità e riportare l’attenzione sul concetto di accoglienza.

Castellaneta Marittima è stata, lo scorso 16 maggio, la città in cui si sono svolte le prove del concerto di Vasco. E’ stata occasione per alcuni fortunati vincitori del fan club per ascoltare i brani che con tutta probabilità saranno in scaletta.

Proprio loro hanno poi condiviso sui social la tracklist:

1."Fegato, fegato spappolato" dall'album “Non siamo mica gli americani” del 1979

2. "Asilo republic" dall'album “Colpa d’Alfredo” del 1980

3. "Portatemi Dio" dall'album “Bollicine” del 1983

4. "C’è chi dice no" dall’omonimo album del 1987

5. "Gli spari sopra" dall’omonimo album del 1993

6. "Se è vero o no" dall'album “Tracks” del 1992

7. "Mi si escludeva" dall'album “Nessun pericolo per te” del 1996

8. "La fine del millennio" dall'album “Live Kom 011: The Complete Edition” del 1999

9. "Buoni o cattivi" dall’omonimo album del 2004

10."Cosa vuoi da me" dall'album “Buoni o cattivi” del 2004

11. "Vivere o niente dall’omonimo album del 2001

12. "Quante volte" dall'album “Sono Innocente” del 2014

13. "La verità" del 2018

Ovviamente si tratta di una probabile scaletta: per scoprirla tutta bisogna partecipare al concerto!