Renato Zero: nuovo album e tour in autunno

(ANSA) Torna Renato Zero con un tour che partirà il primo novembre dal Palasport di Roma (replica il 3-4-6/11) e girerà tutti i palazzi dello sport d'Italia, e con un nuovo album d'inediti, "Zero il folle" (Tattica) che uscirà a ottobre. "Folle è chi sogna - ricorda il "Re dei sorcini" - chi è libero, chi provoca, chi cambia. Folle è chi rifiuta le regole e l'autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza".

"Scommettiamo che il tempo non ci tange? - prosegue - Che la ruga non ci sfiora? Che il sogno ci sostiene e la musica ci adora? Siamo folli impenitenti. Siamo alunni e professori, principi e corsari. Siamo giovani maturi. La Storia l'hanno fatta i folli: Gesù, Galileo, Mozart, Martin Luther King, John Lennon, Pasolini, Steve Jobs. Non vergognarsi mai e osare tutto, per rendere eterna la giovinezza". L'elogio alla follia 500 anni dopo incontra il pentagramma.