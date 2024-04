Una birra per l'ambiente

La celebre birra sarda Ichnusa ha lanciato una campagna per difendere l’ambiente e contrastare l’abbandono delle bottiglie di vetro. In collaborazione con Legambiente Sardegna, il birrificio si è impegnato a sensibilizzare i consumatori sul problema dell’abbandono dei rifiuti di vetro.

I clienti ( come riporta greenme) vengono invitati a non acquistare il prodotto se intendono gettarlo nell’ambiente. La campagna, intitolata “Il Nostro Impegno”, si focalizza sull’importanza di proteggere la Sardegna e l’ambiente in generale dalle pratiche dannose di abbandono dei rifiuti.

Secondo uno studio condotto per conto di Ichnusa da AstraRicerche, il 67% degli italiani riconduce l’abbandono del vetro ai comportamenti sbagliati dei giovani nella fascia di età tra i 18 ei 34 anni.

Tuttavia il 25% degli intervistati ha ammesso di aver abbandonato bottiglie di vetro per strada o nell’ambiente, evidenziando la necessità di un impegno collettivo per affrontare il problema.

In risposta a questa sfida, Ichnusa ha deciso di mettere in campo azioni concrete di pulizia dei luoghi della movida e delle spiagge in sette località sarde, tra cui Cagliari, Alghero, Quartu S. Elena, Olbia, Oristano, Sassari e Villasimius.

Queste iniziative vedono la partecipazione attiva dei dipendenti del birrificio di Assemini, che si uniscono ai volontari di Legambiente Sardegna per ripulire le zone interessate.