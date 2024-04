Record Store Day 2024

Il 20 aprile si celebra il Record Store Day: quest'anno accanto alle anteprime discografiche, dagli inediti di Paul Weller e Ringo Starr all'omaggio a Puccini di Mina, fino a Sinead O'Connor e Kate Bush che è Ambassador 2024, sono in programma numerose le iniziative negli oltre duecento negozi di dischi italiani.

Ogni anno, il Record Store Day propone una celebrazione globale della musica, riunendo appassionati e trasformando i negozi di dischi di tutto il mondo in punti di incontro. In Italia, l'evento ha guadagnato sempre più risonanza, con oltre 230 negozi partecipanti nel corso degli anni.

Alcune segnalazioni per vivere questa grande esperienza: Da Semm a Bologna, si susseguono dieci dj e ospiti come Lorenzo Montanà, mentre, alla Casa del Disco di Faenza (RA), tra le novità c'è anche un 45 giri, il primo prodotto dal negozio insieme alla Edig, della stoner band italiana Herba Mate, ospite in acustico durante la giornata.

Il Record Store Day non è soltanto una festa per gli appassionati di musica, ma anche un momento per celebrare la ricchezza e la diversità delle culture musicali presenti nei negozi di dischi di tutto il mondo.