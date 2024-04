Il mantenimento anche al cane

Ci sono delle novità che arrivano dalla Spagna che riguardano gli animali domestici. Una sentenza storica nell'ambito del diritto famigliare emessa dal tribunale di Pontevedra che ha stabilito che nel processo di divorzio devono essere considerati anche i cani.

Per loro può essere richiesto un assegno di mantenimento per assicurare il loro benessere. Nello specifico il caso di una coppia che stava divorziando, il giudice della città galiziana ha deciso che l'ex marito dovrà versare all'ex moglie un contributo.







In cui è calcolato oltre a quanto stabilito per i figli, un contributo mensile di 40 euro per il sostentamento del cane.

La sentenza riconosce l'amico a quattro zampe come parte integrante della famiglia e non solo come una proprietà, come era sempre stato finora.

La somma dell'assegno è stata calcolata in base alle stime dei costi per l'alimentazione e le cure quotidiane del cane.

Il tribunale ha affidato la custodia dell'animale domestico all'ex moglie, stabilendo che le spese veterinarie e straordinarie saranno divise equamente tra i due ex coniugi.