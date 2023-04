Una "Coca zero" per Zanotti

Dopo un album uscito lo scorso Dicembre capace di guadagnarsi un platino nel giro di quattro settimane ed i risultati raggiunti con "Giovani Wannabe" (quattro volte platino e brano più ascoltato in radio nel 2022 secondo Earone Airplay Report) e "Ricordi" (triplo platino), sembra proseguire il periodo magico di Riccardo Zanotti, che oltre ad aver firmato l’ultimo singolo di Laura Pausini, ne sforna uno nuovo di zecca anche per i suoi Pinguini.

“Coca zero”, si intitola così e a dispetto del titolo stesso che potrebbe essere fuorviante, è un brano che parla di cambiamento.

“È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando.”, così ha dichiarato lo stesso Zanotti.

La canzone affronta temi piuttosto delicati come la sostenibilità, il gender, la religione, attraverso una sorta di confronto generazionale, ma lo fa, ovviamente, con la leggerezza scanzonata cui i Pinguini Tattici Nucleari ci hanno abituato.

Undici, di cui cinque già sold out, le date previste per il loro tour in partenza da Venezia il 7 Luglio, per poi toccare anche Milano, Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina, Olbia e Reggio Emilia.

“Coca Zero” alla mano, allora, mettiamoci comodi e prepariamoci ad assistere a quella che per la band sembra preannunciarsi come un’altra estate di grandi soddisfazioni.