Una vacanza da brivido

L'estate è uno dei periodi ideali per una vacanza, ma recentemente, da una ricerca fatta tra i viaggiatori italiani, la pandemia ha lasciato come eredità la paura del contatto con il prossimo in autobus, in aereo o magari nella Hall di una albergo. Oggi alziamo la posta: la fareste una vacanza con destinazione a sorpresa ? Quindi non solo un viaggio last minute, o un albergo con l'opzione roulette, ma un vero e proprio viaggio al buio.









La Keyword “viaggi a sorpresa" è tra i trend topics di Google, così alcuni tour operator stanno segnalando incrementi verso questa opzione del 300%. Ma come funziona ? Si può scegliere da dove partire, quando, segnalare la durata del viaggio e fissare il budget a disposizione. Sarà poi possibile, gratuitamente, escludere fino a tre delle destinazioni proposte. L'algoritmo della piattaforma provvederà a selezionare: Il volo andata e ritorno, l'albergo a tre o quattro stelle ubicato in centro città o nelle vicinanze e una guida personalizzata. La destinazione e la prenotazione saranno comunicati sette giorni prima e successivamente saranno consegnate le carte di imbardo. In valigia metteremo anche un pò di “brivido dell'imprevisto”.