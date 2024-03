Via libera alla barba

Cambiano le cose per gli uomini in divisa inglesi. Cade il divieto di sfoggiare la barba per gli appartenenti alle forze armate di Sua Maestà britannica, restrizione tradizionalmente in vigore nella storia militare moderna.

Lo annunciano gli alti comandi dell'isola, con la benedizione evidentemente del ministero della Difesa del Regno Unito, secondo quanto certificato da un portavoce alla Bbc.

La riforma dei codici di decoro imposti a chi indossa l'uniforme scatta con effetto immediato e arriva dopo una revisione durata alcuni mesi delle regole sull'aspetto esteriore di soldati, marinai, aviatori.

L'obiettivo è rendere le forze armate più inclusive e più in linea con la percezione attuale dello stile e del decoro militare, oltre a venire incontro a istanze di maggiore libertà "delle giovani generazioni" rispetto a certi formalismi troppo rigorosi.