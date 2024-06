Voli di lusso per cani

Niente più anguste gabbie in stiva per portare in aereo i propri cani. Una compagnia aerea, la Bark Air, offre a cuccioli e padroni: posto l'uno di fianco all'altro in cabina, una bevanda dissetante e persino la possibilità di muoversi liberamente all'interno del velivolo, oltre a tutta una serie di altri servizi.

L'obiettivo è rendere il viaggio il più rilassante possibile per gli animali. Bark Air è la prima compagnia aerea di lusso per cani ideata per soddisfare le esigenze degli animali. Prima di salire a bordo, all'esterno dell'aereo ci sono aree dedicate per far fare i bisogni al proprio amico a quattro zampe.

Durante il volo, al cucciolo viene servita una bevanda dissetante, feromoni e snack calmanti, cuffie antirumore e giubbotti rilassanti per aiutarlo ad adattarsi alla pressurizzazione della cabina.

Il personale di bordo è a disposizione per giocare con gli animali che solo durante le fasi di decollo, atterraggio e turbolenze, dovranno rimanere al guinzaglio.

I padroni possono portare un bagaglio fino a 22 kg e una borsa e per il check in si deve arrivare solo 45 minuti prima del decollo. Essendo una compagnia di lusso, il prezzo non è proprio per tutte le tasche.

Un biglietto di sola andata costa tra i 6mila e gli 8mila dollari (circa 5.500 - 7.400 euro) in base alla tratta.