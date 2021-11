La rete e il marketing quando creano fenomeni non guardano in faccia a nessuno nemmeno ad una papera.









La storia è quella di “Wrinkle the duck”una papera in carne ed ossa che dal 7 novembre giorno di svolgimento della maratona di New York è diventata la vera regina della rete. Wrinkle ha preso parte alla Maratona con un paio di scarpette create per lei su misura per l’evento e con incedere sicuro ha fatto il suo percorso come un vero atleta con l’intenzione di arrivare primo. Lei sicuramente è arrivata prima per i followers raccolti attraverso un filmato su Tick Tock, 5 milioni di persone che hanno seguito le sue gesta. Il suo padrone ha detto che Wrinkle è uno di famiglia, noi crediamo invece che Winkle the duck sia la conferma che esistano le “papere dalle uova d’oro”.