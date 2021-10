A.P.A.S. Campagna di prevenzione al randagismo Sterilizza i tuoi animali per non incrementare l'esercito dei randagi

Campagna di prevenzione al randagismo.

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali autonomamente promuove la Campagna annuale:

“+ STERILIZZAZIONI - ABBANDONI“ offrendo un CONTRIBUTO ECONOMICO A CHI STERILIZZA IL PROPRIO CANE FEMMINA O LA PROPRIA GATTA . Sterilizzare il proprio animale è un atto di responsabilità verso la società civile e di rispetto verso gli animali d’affezione che, destinati a divenire randagi, andrebbero incontro a una vita di stenti e spesso ad una tragica fine. La sterilizzazione consente inoltre di prevenire problemi di salute, quali tumori mammari e uterini e patologie a trasmissione sessuale.

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO:



CONTRIBUTO DI 60 EURO PER OGNI GATTA (DISPONIBILI 20 QUOTE)

CONTRIBUTO DI 100 EURO PER OGNI CANE FEMMINA (DISPONIBILI 8 QUOTE)

CON PRENOTAZIONE PER CITTADINI E RESIDENTI IN TERRITORIO E NON PIU DI UN CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE FINO AD ESAURIMENTO QUOTE,

NEI GIORNI:

sabato 16 – 23 OTTOBRE 2021

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

telefonando al numero: 0549 992558 (Nadia).

Il contributo verrà assegnato su presentazione della ricevuta del medico veterinario che ha eseguito l’intervento, purché questo sia stato effettuato dopo la data di prenotazione .

La presentazione del documento veterinario dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Marzo 2022 .



