Si intitola "Odeon" il nuovo album di Ricky & Francesco Cardelli, in arte "Funk Rimini", che uscirà il prossimo 10 giugno. Protagonisti in #IOSTOCONGLIARTISTI, su Radio San Marino abbiamo ascoltato in anteprima alcuni brani di questo nuovo progetto e parlato di tutte le novità con cui si aprirà la prossima estate. Ascolta tutta l'intervista nel reloaded!