Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI

NOTE IN QUARANTENA - MIX 2

Stare nell'arte significa scegliere di dedicare tutto il proprio essere ad una passione per poi condividerla con gli altri. Mai prima d'ora come in questo periodo di isolamento, si è potuto sentire ed apprezzare il contributo di tutti gli artisti che hanno reso ogni loro giorno uno spazio aperto a tutti. Ognuno di noi ha attinto a quell'energia che ci hanno trasmesso attraverso una parola, un sorriso o una canzone. Per cui oggi tocca a noi far sentire loro vicinanza e unione!

#IOSTOCONGLIARTISTI nasce proprio con questo intento!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, è aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



#NoteInQuarantena - Mix 2



Drumness:



- Michele Zanotti (Basso)

- Giacomo Gasperoni (Rullante)

- Nicola Bonini (Cassa)

- Adriana Evaristi (Tamburo medievale)

- Tommaso Casadei (Tastiere)

- Giacomo Ceccoli (Chitarra Ritmica)

- Roberto Orioli (Chitarra Solista)

- Francesco Molinari (Youtuber)

- Aldo Capicchioni & Elisa Zanotti ( Violinisti )

IROL

Enrico Evangelisti (Alibi)

Sara Jane Ghiotti Pastel Case Istituto Musicale Sammarinese