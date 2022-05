18° Giornata del Naso Rosso a San Marino

Portare il sorriso in luoghi dove sorridere è difficile o impossibile, deve darci lo spunto per pensare a quanto grande sia il cuore dei volontari dell'associazione l'Vip San Marino. Il volontario clown con il suo caratteristico "Naso Rosso" trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la creatività e la speranza necessaria per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine. Per noi essere volontari vuol dire “camminare insieme” rafforzando strada facendo tra noi e verso coloro a cui ci rivolgiamo, la gioia e gli ideali che ci accomunano.