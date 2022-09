Clown & Clown è un festival dedicato ai bambini, ragazzini che stanno per entrare in un mondo che li vedrà adulti domani e per questo la figura del Clown diventa importantissima. Con il suo naso rosso è lì per far fare questo passaggio con il sorriso. Ecco che diventa importante preparare gli adulti di oggi a traghettare quelli di domani nel modo più sereno possibile.