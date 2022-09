Si vanta sui social che il suo cane sa guidare l'auto

Un uomo israeliano di 35 anni che vive a Ein Naqquba, villaggio a circa 10 chilometri da Gerusalemme, si è reso protagonista di una bravata messa poi in bella vista sui social. Con un video che mostrava il suo cane alla guida di un'auto. Nelle immagini, che sono diventate virali, si vede il cane seduto sulle gambe dell'uomo e con le zampe sul volante, intento a condurre l'automobile, e bisogna ammetterlo, dimostrando anche un discreto talento.









L'intento del trentacinquenne era sicuramente quello di realizzare un video ironico per strappare sorrisi e qualche like. Il filmato però ha attirato l'attenzione della polizia, che per nulla interessata a mettere i like, dopo aver visionato il video, ha avviato le indagini ed è riuscita a rintracciarlo. Per il giovane sono scattate immediatamente le manette dopo aver scoperto, che il veicolo era anche sprovvisto di assicurazione. La Polizia ha poi approfittato dell'accaduto per sensibilizzare la popolazione locale aggiungendo un comunicato nel quale sottolineava: Chi commette queste azioni mette in pericolo la propria vita, ma anche e soprattutto quella degli altri. Continueremo a contrastare queste violazioni e perseguiremo chiunque si renda protagonista di questi atti che mettono in pericolo gli utenti della strada". Concludendo si ai Cani-guida no ai cani-alla guida.