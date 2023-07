E' in pieno svolgimento la IV edizione di Copertina rassegna di spettacoli e intrattenimento patrocinata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, organizzata da The Moon Industry by Kia Ora Travel di San Marino. ai nostri microfoni l'attore Fabrizio Raggi e Elisa Manzaroli produttrice e organizzatrice di Moon Industry.