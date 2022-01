In Eroi ci sono 8 storie incredibili e quasi del tutto ignote di persone comuni, capaci di fare cose eccezionali per gli altri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo spunto è partito dal racconto della madre dell'autore Gianfranco Giacomo D'Amato di un'azione coraggiosa di un uomo che non era un eroe: il nonno. Sono quelli che non possiamo non ammirare perché, anche se non pensavano di esserlo, sono loro i veri EROI.