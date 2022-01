Manuela Villa mette l'accento su un problema grosso e irrisolto la violenza sulle donne, lo fa a modo suo con un singolo dal titolo "Se fossi un uomo". Si tratta di un messaggio indirizzato agli uomini ma anche alle donne. Agli uomini per far capire quanto poco basta per essere grandi ai nostri occhi, alle donne per ribadire che non bisogna restare in silenzio di fronte a qualsiasi tipo di violenza fosse anche solo quella verbale. Nessuno ha il diritto di annullare l’altro ed ognuno di noi deve combattere fino all’ultimo respiro per la propria libertà e per quella degli altri.