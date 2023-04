"Rimini Mostra il Cuore" è questo il titolo dello spettacolo di beneficenza che andrà in scena il 3 maggio al Teatro degli Atti di Rimini. Un'occasione e un modo per portare sostegno concreto alla città di Ostra e a tutte le vittime colpite dall'alluvione del settembre 2022. Colonne portanti e ideatori dell'evento Francesco Tonti e Stefano Lunedei, che insieme ad una decina di artisti si esibiranno in uno spettacolo di arti varie unico nel suo genere.

Per tutte le info e per saperne di più ascolta il reloaded dell'intervista!

Prevendite dei biglietti:

Via Cairoli, 69, nei giorni 24-28 aprile dalle 16.00 alle 19.00 e al Teatro degli Atti il giorno dello spettacolo dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 19.00. Info 338.3106348 (dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00).



Lo spettacolo è stato reso possibile anche grazie alla Banda Musicale Città di Ostra “O.Bartoletti” aps. Il progetto è stato realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Rimini, che ha messo a disposizione gratuitamente il teatro degli Atti, si avvale del sostegno di Rimini Football Club, Rinascita Basket Rimini, Kosmo Stampa Digitale e del Gruppo Icaro.