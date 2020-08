San Marino Comics 2020

L’Associazione San Marino Comics, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e della Giunta di Castello di San Marino ed in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e con L’Ufficio Turismo, presenta la 7° edizione di “SAN MARINO COMICS”, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino che si svolgerà il 28-29-30 agosto 2020 nel Centro Storico della Repubblica più antica del mondo. Ne abbiamo parlato con Paolo Gualdi , Presidente della San Marino Comics.