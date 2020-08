Volontario sulle ambulanze, mettere la propria conoscenza al servizio degli altri vuol dire sentirsi e fare sentire tutti più sicuri. Dal 31 Agosto a San Marino prende il via il secondo corso per diventare "Volontario della Croce Bianco Azzurra" diviso in corsi di formazione Primo soccorso sanitario, autisti di ambulanza e volontari del soccorso. L'iscrizione è gratuita. Abbiamo incontrato il Dott. Gian Luca Mazza Presidente della Croce Bianco Azzurra che ci ha spiegato l'importanza di diventare volontario.