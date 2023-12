"Un amore si può ricordare per la felicità, per i momenti belli e non necessariamente con rimpianto", queste le parole con cui Stefano Piccirillo, conduttore radiofonico e scrittore, descrive la possibilità di custodire una relazione passata nel suo ultimo romanzo intitolato "Sta scrivendo...". Un libro per tutti quelli che hanno voglia di amare e di cui abbiamo parlato su Radio San Marino!

Ascolta l'intervista!