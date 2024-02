Puntata n. 03 con Liga Liedskalnina

Liga Liedskalnina nasce a Riga, in Lettonia, e lì comincia, all’età di cinque anni, i suoi studi musicali. Si diploma in direzione di coro nella sua città d’origine, per poi proseguire i suoi studi di canto in Italia e poi in Svizzera. In Lettonia lavora per vari anni come direttrice di coro, dirigendone diversi, con l’occasione di partecipare a vari Festival in giro per il mondo. In Italia partecipa a varie Masterclass tenute dalla cantante Bianca Maria Casoni, ma l’incontro fondamentale per la sua carriera fu quello con Luisa Castellani, con cui attualmente studia, e sotto la guida della quale ha finito gli studi in Master of Music Performance in 2020 con il massimo dei vuoti e la lode. Nello stesso anno ha iniziato il Master of Arts in Music Pedagogy, sempre sotto la guida di Luisa Castellani, presso il Conservatorio della Svizzera italiana. Vincitrice del “Premio Ambassador” per l’anno accademico 2019-2020, numerose sono state le volte in cui è stata protagonista di progetti musicali in Ticino e nella Svizzera francese. Tra il 2019 e il 2021 è solista nei progetti per la rassegna musicale “’900 presente” “Beati Pauperes” di Klaus Huber e “Threni” di Igor Stravinsky e Klaus Huber, sotto la direzione di Arturo Tamayo. Oltre questi progetti, infatti, è protagonista nel musical “Cabaret”, a Ginevra, su regia di Daniel Esteve e direzione di Christophe Fossemalle; successivamente interpreta il ruolo di “Rowan” nell’opera “Il piccolo spazzacamino” di B.Britten nel marzo 2020 presso la Sala Teatro Lac, su regia di Lorenza Cantini e Direzione di Brunella Clerici.