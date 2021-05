I Dirty Blade sono i protagonisti di "Lotus Louge" . Nascono nel 2018 grazie ad un’idea del chitarrista/cantante Simone insieme all’ex chitarrista Dario i quali hanno unito le forze per creare la band. Al momento di assoldare un batterista, la scelta è immediatamente caduta su Alessandro Cambi che aveva già suonato con Simone in un altro gruppo . Con questa formazione la band ha registrato il suo primo singolo: Bring her to the grave e It's fuck). Per accompagnare questo brano è stato creato un videoclip in collaborazione con Lotus Music Production, pubblicato il 5 maggio 2021.