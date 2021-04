Dario BD Bruschi

La ricerca di emozioni e di ciò che arriva dritto al cuore dell’ascoltatore è sempre stata la Stella Polare di Dario B-D Bruschi nella sua composizione musicale. Comincia partecipando come tenore in diversi cori tra cui il Coro dell’Opera del Duomo di Firenze. Dopo avere imparato le basi di pianoforte e chitarra, fonda la band musicale Don’t Panic, Tribute Band del gruppo inglese Coldplay, attiva fino al 2012, in cui ricopre il ruolo di cantante e chitarrista aggiunto. La band si esibisce nel corso degli anni in molti locali della zona di Firenze e provincia, in Toscana e in Umbria. Ricopre poi il ruolo di cantante nel trio acustico La Canaglia Acustica, un gruppo formato da due chitarre e voce, che interpreta nei propri concerti un repertorio blues, rock e pop con arrangiamenti originali. Nel più recente progetto The S.T.A.F. (Semplice Trio Acustico Fiorentino) affianca a cover di famosi pezzi internazionali. Dario torna al Lotus Lounge di Radio San Marino con il suo nuovo singolo "Sbiadito dal Tempo".