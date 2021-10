Radio Tutti - Puntata del 31 marzo 2021

Una puntata dedicata allo sport e in particolare al basket. In collegamento video con RadioTutti il bravissimo e simpaticissimo cestista sammarinese Ygor Biordi, che ci ha raccontato com' è nata, come si è evoluta la sua carriera sportiva e quali sono i suoi sogni futuri. RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.