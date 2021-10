Radio Tutti - Puntata del 31 gennaio 2021

In questa puntata di Radio Tutti abbiamo parlato di una bella iniziativa che si è svolta a Serravalle nel periodo delle feste natalizie: “IL LIBRO SOSPESO,” che ci viene raccontata dagli organizzatori Elena Barulli e Angelica Bezziccari, presidente e vice-presidente dell' Associazione Don Chisciotte e dal fotografo Simone Maria Fiorani che ha contribuito al successo di questo evento con i suoi bellissimi scatti.









RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino, e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale - e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.