Puntata del 31 Dicembre 2020

Dopo essere stati ospiti diverse volte nella sua trasmissione finalment,e in questa ultima puntata del 2020 di Radio Tutti è venuta a trovarci Sara Bucci conduttrice di Korakhanè, il programma dedicato al sociale in onda il martedì sera su Rtv. I nostri ragazzi le hanno rivolto tante domande sulla trasmissione e sul suo lavoro di giornalista. Buon 2021 a tutti!





RadioTutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino, e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale - e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.