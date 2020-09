Radio Tutti - Puntata del 31 Agosto 2020

Ripercorrendo questi anni di Radiotutti, tra i tanti ospiti senza'altro ha spiccato Loredana Bertè, amatissima dai nostri ragazzi speciali che l'hanno incontrata nel backstage di un suo concerto. La risentiremo in questa puntata best. Radiotutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino, e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale - e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino. I ragazzi diversamente abili, Luigi, Eleonora, Federico, Elia, Giada e Sara di "Radio Tutti" sono in onda come provetti speaker, insieme a IROLe Anna Gaspari. "Radio Tutti" è di fatto diventato un vero e proprio format in onda con un appuntamento al mese su Radio San Marino e in podcast sul portale di San Marino RTV. Alla regia Paolino Zanetti.