Radio Tutti 31 maggio 2022

In questa putata siamo andati a trovare alcuni ragazzi di Radio Tutti a "Casa La Rosa" di Borgo Maggiore e all' "Atelier Le Mani" di Cailungo. Con noi c' era la dott. Francesca Civerchia responsabile del Servizio Disabilità e Assistenza della Repubblica di San Marino, che ci ha parlato dello sportello "Spazio Disabilità" e del nuovo Laboratorio nato in sinergia con l' Associazione "Batticinque".





Radio Tutti è un progetto dedicato all' integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.