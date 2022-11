Puntata del 27 novembre 2022

Questa di novembre è stata una puntata all' insegna dello sport. E' venuta a trovarci la giovane campionessa sammarinese che ha vinto il Titolo Mondiale di bocce: Stella Paoletti. Con la sua simpatia e disponibilità ha risposto a tutte le domande dei ragazzi ed è stato davvero un grande piacere averla avuta come ospite...grazie Stella!





Radio Tutti è un progetto dedicato all'integrazione di ragazzi disabili nella produzione e diffusione di contenuti radiofonici, nato come progetto pilota, primo e finora unico nella Repubblica di San Marino e realizzato in collaborazione con l'Iss -Istituto per la Sicurezza Sociale e il Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino.