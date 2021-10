100 giorni a Pechino 2022, presentate le medaglie

A 100 giorni dall’apertura dei Giochi Invernali di Pechino, che partiranno il 4 febbraio 2022, il Comitato Organizzatore ha svelato le medaglie della rassegna olimpica. Chiamate Tong Xin - insieme come uno - le medaglie sono composte da cinque anelli concentrici e si ispirano agli antichi ciondoli cinesi di giada, con i cinque anelli che rappresentano anche lo spirito olimpico che riunisce le persone e lo splendore dei Giochi Olimpici Invernali. In linea con i principi del Comitato Organizzatore, la forma delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo è semplice e classica e ricorda le medaglie intarsiate dei Giochi estivi nel 2008, oltre a mostrare Pechino come la prima città ad aver ospitato sia i Giochi Estivi che quelli Invernali.