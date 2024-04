A Marrakech Berrettini è tornato re della terra rossa

Quasi due anni dopo l'ultima volta, riecco Matteo Berrettini vincere un titolo Atp. Mancava nella bacheca del giocatore romano, dal Queen's 2022. Dall'erba fresca londinese alla terra bruciata di Marrakech la rinascita dopo il periodo buio fatto di molti infortuni, molti dottori e pochissimo tennis. Un successo, quello sullo spagnolo Carballes Baena (tra l'altro campione uscente) arrivato meno di un mese dopo il ritorno sui campi. Era finito fuori dai 100, oggi è numero 84. Un primo set molto tirato ed equilibrato, una finale che Berrettini ha cercato di gestire in primis dal punto di vista mentale. Emozioni e pensieri, oltre ad un fisico ritrovato, un break avanti e occasioni per lo spagnolo per rientrare. Il match procede a strappi tanto è importante. Berrettini chiude 7-5 e qui qualcosa succede. Succede ad esempio che un giocatore abituato a vincere tornei torni improvvisamente a suo agio a giocare finali e Carballes si innervosisce. Sbaglia tanto, l'azzurro allunga. Arriva un break e poi un altro a stretto giro. Finisce 6-2 con un ace e un po' di commozione. Marrakech non è il Roland Garros, ma un bel modo di tornare tra i grandi. Un trofeo e un aereo. Domani in campo a Montecarlo. Da un torneo all'altro, come 2 anni fa.