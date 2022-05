A Serravalle il primo stage stagionale della nazionale italiana

le voci di Doriano Bindi, Nathanael Batista e Federico Celli

A Serravalle si inizia a fare l'Italia del 2022. La Nazionale azzurra si ritrova sul diamante del Titano per il primo stage completo, dopo quelli riservati ai singoli reparti. Stavolta ci sono tutti, o meglio sono in 20, parte di quel listone di circa 40 giocatori dal quale Mike Piazza – assente per l'occasione - formerà la squadra per i prossimi impegni. A partite da fine maggio, la nazionale affronterà un tris di amichevoli, con squadre di Serie A, in preparazione della Haarlem Week, in programma dall'8 al 15 luglio. Un torneo amichevole ma di alto profilo, contro avversari del calibro di Cuba, Olanda, Stati Uniti, Cina Taipei e Giappone. Tra le tante facce nuove in cerca di affermazione nel giro azzurro c'è quella dell'esordiente Nathanael Batista, esterno italo-dominicano del San Marino. Oltre a lui, ci sono altri due giocatori dei Titani: Luca Di Raffaele e il veterano Federico Celli.

Nel servizio le parole di Doriano Bindi (membro dello staff tecnico della nazionale), Nathanael Batista e Federico Celli.