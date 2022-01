AIPS: Lewandoski e Elaine Thompson–Herah gli atleti 2021

È l'Italia di Roberto Mancini la squadra del 2021. Gli Azzurri campioni d'Europa hanno battuto la concorrenza di Bayern Monaco e Argentina. È questo il risultato della consueta votazione dell'Associazione Stampa Sportiva Internazionale che ha coinvolto 114 paesi e oltre 500 giornalisti iscritti. Alla votazione ha partecipato anche San Marino con l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. L'Italia stravince con 767 voti davanti al Bayern Monaco con 503 e l'Argentina di Messi con 459.

L'AIPS ha proclamato anche i migliori atleti. In campo maschile grande successo per Robert Lewandoski, l'attaccante della nazionale polacca e del Bayern Monaco ha raccolto 435 voti battendo Max Verstappen. Il neo campione del mondo di formula 1 si è dovuto accontentare del secondo posto davanti a Lionel Messi. Per quanto riguarda il premio al femminile, primo posto per Elaine Thompson–Herah. La giamaicana ha conquistato tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100, 200 e nella 4x100. Secondo gradino del podio per la giocatrice del Barcellona femminile Alexia Putellas vincitrice del Pallone d'Oro. Per quanto riguarda gli eventi, i giornalisti iscritti all'AIPS hanno votato come migliore del 2021 le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo davanti agli Europei di calcio e il Tour de France 2021.