Carlos Alcaraz è il vincitore di Wimbledon 2023. Il numero 1 al mondo ha battuto Novak Djokovic 3-2, in rimonta, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, al termine di un incontro durato quasi cinque ore. Alcaraz diventa così il terzo spagnolo a vincere a Wimbledon e questo è per lui il secondo torneo del Grande Slam vinto, dopo lo Us Open 2022.