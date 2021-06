Alessandra Perilli sta preparando Tokyo

33 anni compiuti il primo aprile insignita del premio atleta dell'anno recentemente è senza dubbio una delle atlete più rappresentative della Repubblica di San Marino, Alessandra Perilli si appresta ad affrontare la sua terza olimpiade consecutiva. Dopo aver sfiorato la medaglia di bronzo a Londra, non si è ripetuta a Rio, Tokyo diventa la sua gara. Alessandra si sta allenando al Campo di Tiro della Ciarulla con le stesse macchine che saranno presenti a Tokyo. Le traiettorie dei piattelli saranno quelle, ma ovviamente ogni gara fa storia a sé. Lo staff tecnico guidato da Luca Di Mari farà di tutto per far conoscere all'atleta qualsiasi informazione riguardo la gara che comincerà con le qualificazioni il 28 luglio e finale il 29. Alessandra Perilli il 27 aprile 2020 è stata dichiarata numero 1 del Ranking mondiale di trap femminile, sa benissimo di essere un'osservata speciale ma la sua concentrazione in questo periodo è talmente alta da non sentire il rumore dei nemici.

Nel video la sua intervista