Altenmarkt, SuperG: Lara Gut-Behrami fa 40 in carriera

Il podio numero 80 (adesso 81) venerdì scorso ed ora il 40° successo in carriera in Coppa del Mondo: Lara Gut-Behrami domina ad Altenmarkt, prendendosi con classe il quarto Super-G stagionale. Sulle nevi austriache, la sciatrice svizzera – campionessa in carica della disciplina – ha confermato le buone sensazioni dell'intero weekend e ha fatto bottino pieno, meritatamente. Con la partenza abbassata causa vento, Gut-Behrami ha chiuso in 1:14.95: 25 centesimi meglio di Conny Huetter che aveva conquistato il SuperG del venerdì. L'austriaca, seconda assoluta, può comunque festeggiare sia per aver mantenuto il pettorale rosso di leader che per aver difeso la piazza d'onore con un solo centesimo di vantaggio sulla connazionale Mirjam Puchner, che ha così bissato il terzo posto già ottenuto nella discesa del sabato.

Podio che invece sfugge per 8 centesimi a Mowinckel mentre è ancora una volta un SuperG amaro per le sciatrici azzurre. La migliore – ed è una bella sorpresa – è Roberta Melesi che, partita con il n.27, risale fino al sesto posto, di gran lunga il suo “best” in carriera. Sfortunata Sofia Goggia che, dopo la vittoria di 24 ore prima, è in lizza per il podio ma perde la linea ideale negli ultimi 3 curvoni e scivola in 8^ posizione. Ancora peggio va a Federica Brignone, solo dodicesima e lontana da Mikaela Shiffrin nella generale di Coppa del Mondo. La statunitense potrà allungare martedì sera nello slalom in notturna di Flachau.