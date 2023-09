America's Cup: American Magic in finale con New Zealand. Quarta Luna Rossa

Il lungo cammino di avvicinamento verso la 37ma Coppa America di vela è cominciato ufficialmente nell’ultimo weekend in Spagna a Vilanova i La Geltrú con le prime regate preliminari, che hanno visto il successo di American Magic su Emirates Team New Zealand nel match race decisivo. Luna Rossa Prada Pirelli non ha centrato la qualificazione per la finale, chiudendo in quarta posizione dopo le cinque regate di flotta. Per Luna Rossa qualche errore di troppo in virata e qualche ingenuità non hanno permesso di andare oltre a questo risultato. Poco male anche perchè sono risultati che non incidono in alcun modo sulla vera e propria America’s Cup, in programma a Barcellona tra un anno.